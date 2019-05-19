هاجر الشرنوبي عن مسلسل "لمس أكتاف": وضعني فى منطقة جديدة

تألقت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبى خلال أحداث مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، والذى يعرض حاليا على شاشة cbc، من إنتاج شركة سينرجى، حيث ظهرت هاجر فى شخصية جديدة، متزوجة من "زيدان" – محمد عز، ونالت إشادات ملحوظة بعد مشهد خلافها مع زوجها فى المسلسل.









وقالت الشرنوبي إنها سعيدة للغاية بردود الفعل عن دورها فى مسلسل "لمس أكتاف" موضحة أن هذه الشخصية وضعتها فى منطقة مختلفة وجديدة، جعلتها تفكر فى إحتيار أدوارها بشكل مميز خلال الفترة المقبلة.





كما تشارك هاجر الشرنوبى فى مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض على شاشة "الحياة"، من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج حسام على، وتجسد من خلاله شخصية ناهد متزوجة من مراد مكرم فى "السر" وتنقلب حياتها رأساً على عقب بسبب ثراء جبيل، وتتوالى الأحداث.





مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، وفتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، وأخرون، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.



