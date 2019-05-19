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جروس يفاجئ جماهير الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

الأحد 19/مايو/2019 - 12:06 ص
جروس يفاجئ جماهير الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان
جروس
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رامي بشاي
 
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أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن مباراة نهضة بركان غدا ستكون قوية ومهمة متمنيا تقديم مباراة جيدة تليق بالفريقين، مشيرا إلى أن الزمالك يعرف الأجواء جيدا في المغرب والاستعدادات كانت قوية وثقتي كبيرة في اللاعبين.

وأضاف جروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الزمالك يمتلك مدرب حراس مرمي جيدا ويجهز الحراس على أعلى مستوى، موضحا أن عمر صلاح حارس جيد ولديه عزيمة وتحد وقادر على أن يقدم مباراة جيدة ونثق به كثيرا.

كما أشار جروس إلى مباراة نهضة بركان غدا سنركز فيها علي الجانب الذهني والنفسي مشددا على أن الفريق سيخوض مباراتين ونركز أيضا على الجانب التكتيكي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن المباراة الواحدة لن تحسم البطولة الكونفيدرالية لأن هناك لقاءين أحدهما ذهاب والآخر اياب.

وعن تقنية الفار التي سيتم استخدامها في المباراة فقد أكد جروس أنها شيء جيد ومفيد في النهائى القاري.

وأتم جروس تصريحاته بأنه استفاد من آراء المغربي حميد احداد مهاجم الزمالك في فريق نهضة بركان بسبب معرفته به.

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية غدا الأحد ، على أن تكون مباراة العودة في برج العرب يوم 26 مايو الحالي.

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