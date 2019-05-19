المنستير: حجز 4800 لتر من المياه مجهولة المصدر و120 لترا من الزيت المدعم

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بالتعاون مع الحرس الوطني، السبت، 4800 لتر من المياه مجهولة المصدر على مستوى مفترق وادي حمدون بالمنستير، و120 لترا من الزيت النباتي المدعم على مستوى الطريق الوطنية بمنزل حياة من معتمدية زرمدين، بحسب المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير سهام المبروك.

وأضافت المبروك، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن فرق المراقبة الاقتصادية والحرس الوطني حجزت أيضا على مستوى الطريق الوطنية بمنزل حياة 5 آلاف قطعة من علب العصير سعة الواحدة 75 مليليتر، و144 علبة مواد صحية جميعها غير صالحة للاستهلاك، فضلا عن 120 علبة سجائر مجهولة المصدر.

وسجلت 4 فرق للمراقبة الاقتصادية بالجهة اليوم خلال 221 زيارة ميدانية شملت مفترق وادي حمدون، والطريق الوطنية بمنزل حياة، ومنزل فارسي، وشراحيل مجموع 22 مخالفة اقتصادية تعلقت جلّها بغياب سندات النقل، وبترويج بضاعة مجهولة المصدر، وترويج منتوجات لا تتوفر فيها السلامة، حسب ذات المصدر.