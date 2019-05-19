وزير الداخلية يدشن المركز النموذجي للأمن الوطني بجربة حومة السوق

أدى وزير الدّاخليّة هشام الفراتي، مساء السبت، زيارة عمل إلى جزيرة جربة (ولاية مدنين)، قام خلالها بتدشين المركز النموذجي للأمن الوطني بجربة حومة السوق، الذي يعد الرابع بولاية مدنين من بين 14 مركزا نموذجيا بكامل البلاد.

وقد تم إحداث هذا المركز النموذجي في اطار برنامج شرطة الجوار، بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، بالإضافة الى شركاء آخرين هم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا واليابان، بهدف دعم إصلاح قطاع الأمن في تونس.

وأفاد الوزير، بأنه تم اختيار ولاية مدنين لتكون ولاية نموذجية لشرطة الجوار، بعد أن تم اطلاق التجربة منذ سنة 2014 ، مبينا أن نجاح هذه البرنامج بولاية مدنين سيمكن من تعميمه بمختلف جهات الجمهورية، لا سيما بفضل ما يتسم به من ميزات كقربه من المواطن، وفصله بين ما هو عدلي وما هو إداري، وتحسين الخدمات وإرساء علاقة جديدة بين رجل الأمن والمواطن.

كما تفقد الوزير خلال هذه الزيارة، منظومة تأمين الزيارة السنوية لمعبد الغريبة بمختلف مكوناتها، من نقاط قارة ودوريات متنقلة بالمطار، ومسالك تنقلات وأماكن إقامة الضيوف، وذلك في إطار متابعة آخر الإستعدادات الأمنية المتعلقة بهذه التظاهرة.

وشدد بالمناسبة، على ضرورة الرفع من درجة اليقظة وأخذ كل الاحتياطات لحسن تأمين زيارة الغريبة من جهة، والتصدي لمختلف التهديدات المحتملة حفاظا على الأمن العام من جهة أخرى.

وتنقل كذلك إلى مختلف مقرات إقامة أعوان الأمن المكلفين بتأمين تظاهرة زيارة الغريبة، أين إطلع على ظروف الأكل والسكن، موصيا بتوفير كل الدعم اللوجستي لتمكينهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل.