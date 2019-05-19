ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الضرائب العقارية: "حصيلة الضرائب هذا العام 4 مليارات و200 مليون جنيه" (فيديو)

الأحد 19/مايو/2019 - 12:12 ص
الضرائب العقارية: حصيلة الضرائب هذا العام 4 مليارات و200 مليون جنيه (فيديو)
الدكتورة سامية حسين
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هناك مقرات جديدة للضرائب العقارية للتيسير على المواطنين.


وأضافت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي منح الضرائب العقارية مقر بمدينتي مجهز للتيسير على المواطنين، لافتة إلى أنه تم إنشاء كرفانات بطول الساحل الشمالي كمقرات للضريبة العقارية.

وأشارت إلى أن حصيلة الضرائب العقارية هذا العام بلغت 4 مليارات و100 مليون جنيه، منوهة إلى أن الحصيلة المستهدفة من الضرائب العقارية أكثر من 5 مليارات جنيه، متابعة: " هناك زيادة 25% من حصيلة العام الماضي".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
12:00
-
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا