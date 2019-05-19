الضرائب العقارية: "حصيلة الضرائب هذا العام 4 مليارات و200 مليون جنيه" (فيديو)





وأضافت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي منح الضرائب العقارية مقر بمدينتي مجهز للتيسير على المواطنين، لافتة إلى أنه تم إنشاء كرفانات بطول الساحل الشمالي كمقرات للضريبة العقارية.

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هناك مقرات جديدة للضرائب العقارية للتيسير على المواطنين.وأشارت إلى أن حصيلة الضرائب العقارية هذا العام بلغت 4 مليارات و100 مليون جنيه، منوهة إلى أن الحصيلة المستهدفة من الضرائب العقارية أكثر من 5 مليارات جنيه، متابعة: " هناك زيادة 25% من حصيلة العام الماضي".