حازم إمام يوجه رسالة نارية إلى جماهير الزمالك قبل لقاء نهضة بركان
السبت 18/مايو/2019 - 11:52 م
رامي بشاي
Advertisements
Advertisements
أكد حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة غدا الأحد أول مباراة للقلعة البيضاء في المغرب مشيرا إلى أن الفريق خاض عدة مباريات في المغرب وحقق نتائج جيدة.
وأضاف حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن مباراة الغد صعبة ولاعبو الزمالك يركزون تماما فيها ويأخذونها على محمل الجد وسيحققون نتيجة طيبة غدا بلقاء الذهاب.
كما أشار حازم إمام إلى أن إمكانيات لاعبي الزمالك جيدة ومهاراتهم عالية وعن ضيق الملعب قال: "لن يؤثر معنا في شيء حيث سبق أن لعبنا في مثل هذه الملاعب من قبل".
ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية غدا الأحد ، على أن تكون مباراة العودة في برج العرب يوم 26 مايو الحالي.
Advertisements
المزيد عن: رياضة حازم امام الاخبار الرياضية اخبار الرياضة