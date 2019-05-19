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رئيس مصلحة الضرائب العقارية تكشف حالات إعفاء العقار من الضريبة

الأحد 19/مايو/2019 - 12:39 ص
رئيس مصلحة الضرائب العقارية تكشف حالات إعفاء العقار من الضريبة
الدكتورة سامية حسين
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داليا الحسين
 
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قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن ضريبة العقارات تكون بدون إغفال حد الإعفاء وترسلها على الوحدة مباشرة بقيمتها، مشيرة إلى أن حد الإعفاء للضريبة العقارية 2400 جنيه حتى ديسمبر 2021.

وأضافت حسين، خلال حوارها مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من حق المواطن تغيير حد الإعفاء على الوحدة السكنية الأعلى تكلفة، متابعة: "حد الإعفاء للقيمة السوقية للوحدة السكنية ارتفع من 500 ألف جميه إلى 2 مليون جنيه.


وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب: "كل من لم يسدد الضريبة عليه تقديم طلب امتلاكه للوحدات قبل 30 يونيو المقبل".
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