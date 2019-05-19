القبض على موظف بـ"بريد أسوان" حاول إحراق 5 آلاف خطاب للعملاء

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نجح رجال مباحث بريد أسوان، السبت، في إحباط محاولة موزع بمنطقة بريد مدينة أسوان، حرق خطابات عملاء البريد.



وكانت معلومة وصلت إلى الرائد، كريم عامر رئيس مباحث منطقة بريد أسوان، تفيد بتواجد موزع منطقة البريد بمحيط محطة السكة الحديد بمدينة أسوان، يستعد لحرق كمية قد تكون مستندات.



وانتقلت قوة من مباحث البريد ومباحث مركز أسوان لمكان المعلومة، وبالفحص تبين أن موزع البريد شرع في حرق 5 آلاف خطاب جاهزة للتوزيع على العملاء، وتم التحفظ على خطابات الموزع، وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.









