علي لطفي يواصل التأهيل بالأهلي

واصل علي لطفي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.





ويعاني اللاعب من الإصابة في الرباط الداخلي للركبة حيث أدى اللاعب تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي واعقبها تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.



