حارس الشباب: شرف لي الفوز بالقفاز الذهبي

أكد فاروق بن مصطفى حارس فريق الشباب أن فوزه بجائزة القفاز الذهبي بعد شرف كبير له نظرا للمنافسة الكبيرة بين العديد من حراس الدوري.





وخلال تصريحات متلفزة لقناة السعودية الرياضية قال الحارس : "أتوجه بالشكر لنادي الشباب وجماهير الفريق، هذا شرف كبير لي وأشكر الله عز وجل".





وتابع فاروق: "هذا أفضل موسم لعبته في حياتي الكروية، وأسعى للمزيد وتقديم الأفضل مع الشباب".





وعن أصعب مهاجم واجهه حارس الشباب قال: "مهاجم النصر حمدالله هو أصعب مهاجم واجهته هذا الموسم، لاعب كبير ويعرف كيف يتمركز، ويحتاج تحضير خاص له على عكس باقي المهاجمين".





وعن إنهاء الشباب موسمه المحلي قال: "لسنا راضين على الشكل الذي أنهينا به هذا الموسم، لكن نسعى لتقديم الأفضل في الموسم المقبل".



