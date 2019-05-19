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"أبو صدام": نستورد 100% من تقاوي الخضروات.. وتكلفة زراعة فدان الطماطم 50 الف جنيه

الأحد 19/مايو/2019 - 01:36 ص
أبو صدام: نستورد 100% من تقاوي الخضروات.. وتكلفة زراعة فدان الطماطم 50 الف جنيه
حسين أبو صدام - نقيب الفلاحين
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كساب أحمد=
 
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قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تستورد 100% من تقاوي الخضروات، وانتاج صنف واحد من تقاوي الخضروات في حاجة لمدة قد تصل لـ15 عامًا.

وتابع "أبو صدام"، خلال حواره ببرنامج "دائرة الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر تزرع 500 الف فدان طماطم، ومن المفترض أن تكفي هذه المساحة احتياجات مصر، لكن بسبب الانتقال ما بين العروات يحدث بعض النقص في الانتاج.

وأضاف أن الإصلاح الاقتصادي أدى لزيادة أسعار المدخلات الزراعية، لافتًا إلى أن تكلفة زراعة فدان الطماطم الآن تقدر بـ50 الف جنيه، متسائلًا: "مين الفلاح اللي يقدر يزرع 5 فدادين طماطم بربع مليون جنيه".

وطالب المواطنين بشراء على قدر الحاجة، خاصة الطماطم، لأن شراء المنتجات وتخزينها من شأنه أن يحدث أزمة في السوق.
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