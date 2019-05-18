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حمدالله يشيد بأداء أمرابط ومهاجم التعاون

السبت 18/مايو/2019 - 11:32 م
حمدالله يشيد بأداء أمرابط ومهاجم التعاون
عبد الرازق حمد الله
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حسن شحاتة
 
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أشاد الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله بأداء مواطنه وزميله بالفريق نور الدين أمرابط، وتاوامبا مهاجم التعاون، خلال حفل توزيع جوائز الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019.

وقال حمدالله عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب: "أشكر نور الدين وتاوامبا، لأنهم كانوا يستحقوا الجائزة أكثر مني، ولكن التصويت جاء في صالحي".

وتابع : "أشكر النصر بكل جهازه الفني وإدارته، أنا في القمة حالياً وأعمل للاستمرار والمحافظة عليها، وأثني بالشكر الكبير لجمهور العالمي الداعم الدائم لنا".

الجدير بالذكر أن الدولي المغربي نجح أيضًا في حصد جائزة الحذاء الذهبي، حيث تصدر اللاعب صدارة هدافي الدوري بأربعة وثلاثين هدفًا.

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