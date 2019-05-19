رمضان في الأقصر| تعدد المشاجرات بين العائلات.. ووكيل الأوقاف لـ"الفجر": "الشيطان بريء من مرتكبي تلك الوقائع"

"مواشي" تتسبب في إصابة 3 بالشوم وأسلحة نارية في اسنا





ونتج عن المشاجرة إصابة "محمد. ع.ع" 14 عامًا، و"حسين. ي. ش" 15 عامًا، و"عيد. ر. ج" 24 عامًا، بطلقات نارية وكسور بالشوم، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الأقصر الدولي.



فيما قامت مباحث مركز اسنا، بإلقاء القبض على 10 أشخاص من طرفي المشاجرة، وتحرير محضر بذلك، واخطار النيابة العامة للتحقيق.



"كلب" يتسبب في اشتباكات بين عائلتين بالأقصر ومصرع شخص

وفي العاشر من رمضان، تسبب كلب في اشتباكات بين عائلتين بمركز الطود، مما نتج عن ذلك مصرع شخص، حيث تعود التفاصيل إلى نشوب مشاجرة، بين قبيلتي بني هلال، والدباريك، بسبب قيام أحد أبناء العائلة الأولى، بربط كلب في الشارع يخيف المارة، حيث تطور الشجار إلى اشتباكات بالشوم.



وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الأقصر، بقيادة الرائد أدهم الملواني، رئيس المباحث، إلى موقع الاشتباكات، حيث تمت السيطرة عليه، والقبض على عدد من مثيري الخلاف، وتحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة للتحقيق.



وأسفرت الاشتباكات عن إصابة "حسن. ا" 49 عامًا، من أحد أبناء العائلة الثانية، ونقله إلى مستشفى الأقصر الدولي، لسوء حالته الصحية، ووضعه بالعناية المركزة، ووافته المنية في اليوم الثاني.



إصابة طفل عن طريق الخطأ بطلق ناري في مشاجرة بوسط الأقصر

أما في الحادي عشر من الشهر الكريم، شهد شارع المطحن، قيام مجموعة من الشباب، بإعداد كمين لآخر لوجود خلافات مع الأخير، بإعداد كمين للأخير، حين ذهابه إلى مسجد لصلاة الفجر، وانهالوا عليه بالضرب.

و بتجمع عدد من الأشخاص لإنقاذ الشاب، ظن أفراد المجموعة أن المنقذون أقارب الشاب، مما دعائهم إلى الفرار واطلاق النيران، الأمر الذي أدى إلى إصابة طفل 12 عامًا بطلق ناري.



وعلى الفور قامت مباحث بندر الأقصر، بالتعاون مع مديرية الأمن، بفرض كرودون أمني مشدد بالمنطقة، لعدم حدوث اشتباكات بين الأهالي، وإلقاء القبض على عدد من أطراف المشاجرة، وجاري البحث عن المتهمين الهاربين.



فيما تم تحويل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم نقل الطفل "طه محمود عبد الرحمن"، 12 عامًا إلى مستشفى الأقصر الدولي، لإجراء عملية جراحية، وتحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.



إصابة 3 لخلاف على سير شخص أمام منزل جاره

وفي الثاني عشر من الشهر، وفي منطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين لخلاف على الطريق، حيث تعود تفاصيل الواقعة كما يرويها شهود عيان، إلى وجود خلافات قديمة بين عائلتي " لبيب، ومرعي"، حيث اعترض أحد أبناء العائلة الأولى على سير أحد أبناء الثانية في طريق أمام منزله، بحجة أنه طريق خاص، مما أدى إلى اشتباكات بين العائلتين بالأسلحة البيضاء والشوم، والزجاجات الفارغة.



وأسفر عن الاشتباكات، إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة، فيما تم إلقاء القبض على عدد من الطرفين المشاركين في المشاجرة.



ومن جهته، أشار الشيخ محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، لـ"الفجر"، إلى أن الشيطان بريء من مرتكبي تلك المشاجرات الدامية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، "إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ".



وأوضح أن الشياطين التي يتم سلسلتها في شهر رمضان، ليس جميعها، ولكن المردة منها "العاتيين"، أما ما يتبقى هم شياطين "حدف"، ليس لديهم تأثير كبير على الانسان في اغوائه لأن كيد الشيطان ضعيفًا، مؤكدًا أن ما يحدث من خلافات يستخدم فيها أسلحة بغرض إصابة أو قتل الإنسان، فإنما هي من النفس البشرية.



وأضاف عبد الدايم، أن انشغال النفس وإعداد العدة طبقًا لرغبة الانسان ونفسه الأمارة بالسوء في الانتقام هي من توصله لذلك، لافتًا إلى أن هناك دورًا تقوم به الأوقاف في محاربة هذا الأمر من خلال خطب الجمعة، والدروس اليومية في المساجد، والملتقيات الفكرية، والقوافل التي تجوب عواصم المراكز والقرى.





يتنظر عموم المسلمين، قدوم شهر رمضان الكريم، الذي تفتح فيه أبواب الجنات وتتضاعف فيه الحسنات، وترفع فيه الدرجات، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرءان، شهر الصدقات والاحسان، على عكس ما يحدث في محافظة الأقصر، من تعدد الخلافات، والتي ينتج عنها إصابة ومقتل العديد، لتملأ منازل بالحزن، ويزج آخرين في السجون لأفعالهم الحمقاء."محدش طايق حد"، شعار شهدت عليه العديد من حوادث الخلافات بين العائلات في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، وكان من أبرزها إصابة 8 أشخاص ومصرع آخر في 4 مشاجرات بمناطق مختلفة في محافظة الأقصر.في التاسع من الشهر الكريم، أصيب3 أشخاص، فيما تم القبض على 10 في مشاجرة بين عائلتين بمركز اسنا، حيث تعود تلك الواقعة، إلى تجدد خلافات قديمة بين عائلتي "البكارات" و"الخضارات"، بنجع الشيخ فضيل، لقيام أحد أبناء الطرف الأول برعي المواشي في أرض زراعية ملك لأحد أبناء الطرف الثاني، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات بين أبناء العائلتين بالشوم والأسلحة النارية.