نقيب الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات
السبت 18/مايو/2019 - 11:39 م
كساب أحمد
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قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار الخضروات خاصة الطماطم والبطاطس، سببه الانتقال من عروة لأخرى،، خاصة مع زيادة الإقبال مع قدوم شهر رمضان الكريم.
وتابع "أبو صدام"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن وزارة الزراعة عليها أن تضع خطة زراعية واضحة لتفادي قلة الإنتاج مع الانتقال بين العروات، خاصة في البطاطس والطماطم في العام المقبل.
وتابع "أبو صدام"، خلال حواره مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن وزارة الزراعة عليها أن تضع خطة زراعية واضحة لتفادي قلة الإنتاج مع الانتقال بين العروات، خاصة في البطاطس والطماطم في العام المقبل.
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