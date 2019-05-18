محافظ الدقهلية في إفطار الطب البيطري: نسعى لتنمية الثروة الحيوانية

شارك الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، مائدة الإفطار التي أقامتها مديرية الطب البيطري للعاملين فيها ووحداتها، وكان في استقباله الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري والدكتور عادل التابعي عميد كلية الطب البيطري جامعة المنصورة والدكتور زغلول خضر مساعد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية.





وأكد شاروبيم على أن المحافظة لا تبخل بجهودها لتوفير الدعم اللازم من أجل تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها،وأضاف أن هناك توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية ومراكز الشباب لتوفير كافة أوجه الدعم لتنفيذ القوافل العلاجية وتذليل أي عقبات أمامها.





ووجه محافظ الدقهلية الشكر للعاملين بمديرية الطب البيطري من أطباء بيطريين وأجهزة معاونة واداريين وعمال على جهودهم في توفير الرعاية المطلوبة للحفاظ على الثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض فضلا عن مراقبة المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لضمان سلامة وصحة المواطنين.





ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري ان المديرية على مدار العام لا تتوقف عن حملات التطعيم ضد مختلف الأمراض كالحمى القلاعية والجدري في كافة مراكز وقرى المحافظة وأضاف أن القوافل العلاجية تذهب إلى المربين في أماكن تواجدهم،وأشاد بالدور الذي يقوم به محافظ الدقهلية في دعم كافة القطاعات بالمحافظة.





ومن جانبه أكد الدكتور عادل التابعي عميد كلية الطب البيطري ان الجامعة لا تدخر جهدا لتوفير كافة أوجه التعاون والدعم اللازم مع المديرية للارتقاء بمنظومة العلاج البيطري واطلاق القوافل العلاجية والمتابعة الدائمة للثروة الحيوانية بالتطعيم ضد الأمراض المحتملة ووضع كل الأبحاث لخدمة المنظومة البيطرية،مشيدا بجهود المحافظة في توفير الدعم اللازم لتحقيق رؤية التنمية.





شارك المائدة الدكتور السيد الحسانين مدير عام المجازر والصحة العامة والدكتور عماد صالح مدير عام الطب الوقائي وعدد من مديري الإدارات البيطرية والوحدات فضلا عن عمال الوحدات البيطرية بالمحافظة.





شارك في الافطار العمال والاداريين والأطباء ووائل احمد المسئول الرسمى عن المشروع القومى لمحاربة الغلاء لمحدودى لحوم ضد الغلاء واشاد بمجهود المديرية ومنافذ اللحوم وخاصة منافذ لحوم ضد الغلاء لمحدودى الدخل( جمعية مواطنون ضد الغلاءلحماية المستهلك.



