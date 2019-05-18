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ضبط عاطلين أثناء محاولتهما ترويج أفيون وحشيش في قنا

السبت 18/مايو/2019 - 11:16 م
ضبط عاطلين أثناء محاولتهما ترويج أفيون وحشيش في قنا
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بسام عبدالحميد
 
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ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع مباحث أبوتشت، تاجرين مخدرات، أثناء اختباءهما، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، وأسلحة نارية، استعدادًا لترويجها على العملاء. 

وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط كلا من عدلى. ك، واحمد. ح، من بخانس ابو تشت تاجرا مخدرات اثناء اختبائهما فى منزل بجوار الزراعات وبحوزتهما 2 بندقيه اليه و5 خزن بندقيه الى و120 طلق نارى من نفس العيار و2 كيلو حشيش وكيلو افيون و10 اكياس من الشابو المخدر و200 الف جنيها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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