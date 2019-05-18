ترامب يلجأ لمستشار خارج البيت الأبيض لحل أزمة إيران

لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مستشار له من خارج البيت الأبيض موثوق به بشكل كبير؛ على خلفية التصعيد بينه وبين واشنطن وطهران.

وأكدت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم السبت، أن ترامب استدعى نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي سابقًا الجنرال جاك كين؛ لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

الجنزال جاك كين صاحب الـ76 عامًا، من قدامى المحاربين في حرب فيتنام، وتولى قيادة بعض وحدات النخبة في الجيش الأمريكي خلال فترة ما قبل تقاعده عام 2003، ويعد شخصية مميزة ومؤثرة في واشنطن ويحصل على ثقة جميع الرؤساء.

ولم يكن ترامب الئيس الأول الذي لجأ إلى الجنرال كين، إذ يعود قرار الرئيس السابق جورج بوش الابن بإرسال 30 ألف عسكري أمريكي للعراق عام 2007، إلى رأي كين والجنرال ديفيد بتريوس.