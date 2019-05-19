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الضرائب العقارية: "لدينا 30 مليون وحده في مصر مسجل منها 5% فقط"

الأحد 19/مايو/2019 - 05:59 ص
الضرائب العقارية: لدينا 30 مليون وحده في مصر مسجل منها 5% فقط
الدكتورة سامية حسين
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داليا الحسين
 
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كشفت الدكتورة سامية حسين؛ رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عدد العقارات في مصر التي لم تسجل في المصلحة، موضحة أنه وفقا لبيانات وزارة الكهرباء عدد العقارات 30 مليون وحدة سكنية وغير سكنية والمسجل منها فقط 5%. ِ

وقالت" حسين" خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء السبت إن عددًا كبيرًا من المصريين سيكونون معفيين من الضريبة العقارية؛ ولكن يجب إخطار المصلحة بامتلاك المواطن وحدة سكنية واحدة فقط.

وأشارت إلى أن كل المواطنين الذين لم يدفعوا الضرائب عليهم التوجه وإعلام المصلحة بامتلاكه وحدة سكنية وفقا للقانون؛ مشيرا إلى أنه لا يوجد تغيير في أسعار الضريبة العقارية للعقارات من 2013 إلي 2021.
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