ملخص أحداث الحلقة الـ ١٣ من مسلسل "الكاتب"

شهدت أحداث الثالثة عشر من مسلسل "الكاتب" انكشاف أمر الصحافي رائد، بعدما تأكد التحري الكولونيل أنه يتعقبه، ولكنه ساومه على عدم إخبار أبو سعيد، في مقابل أن يقدم له معلومات خاطئة، وأعلم الكولونيل يونس جبران بما اكتشفه، ما دفعه لمواجهة أبو سعيد في مكتبه، ليخبره أن السبب الذي دفعه لمراقبته هو خوفه عليه.









وعاد الشخص المجهول لمراقبة المحامية مجدولين، وبعد أن استطاعت رؤيته أغمى عليها، وفور إفاقتها لم تستطع تذكر أي شئ، لكنها اتهمت جيهان بأنها من وراء من يراقبها.









وهاتف رائد زميلة مجدولين في المكتب، وطالبها أن تبلغ مجدولين بأن يونس جبران يراقبها، وطالب يونس جبران من شقيقة تمارا أن تساعده في التأكد إذا ما كان المسيو عزام هو من أهدى شقيقتها خاتم الألماس أم لاء.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.