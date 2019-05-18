روما يتعادل أمام ساسولو ويضعف فرص تأهله لدوري الأبطال

سقط فريق روما في فخ التعادل السلبي امام مضيفه ساسولو اليوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة للدوري الإيطالي والتي شهدت أيضا فوز أودينيزي على سبال 3 / 2 وتعادل جنوه مع كالياري 1/1.





وفشل فريقا روما وساسولو في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.





ورفع روما رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس، لتتضاءل فرصه في احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال لاسيما وان اتالانتا، صاحب المركز الرابع برصيد 65 نقطة، سيواجه يوفنتوس غدا الأحد وفي حال فوزه سيبتعد روما تماما عن المنافسة على هذا المركز.





في المقابل رفع ساسولو رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.



