"صندوق النقد": الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تضر بالاقتصاد العالمي
الأحد 19/مايو/2019 - 05:57 ص
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قالت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي: "أنه من من البديهي، أن الخطر النزولي الذي لدينا هو التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين "، وإذا لم تحل هذه التوترات، فمن الواضح أن ذلك عامل خطر سيستمر في المستقبل".
وأضافت: "بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تكون عامل خطر في أفق الاقتصاد العالمي إذا لم يتم تسويتها".
يذكر أن صندوق النقد قد خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للعام 2019 إلى 3.3% من 3.5% في توقعاته السابقة، وحذر في ذلك الوقت من أن النمو قد يشهد المزيد من التباطؤ بسبب التوترات التجارية واحتمالات خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد أبدت الصين اعتراضها على قرار الولايات المتحدة عندما أعلنت عن وضع عملاق تكنولوجيا الاتصالات الصيني هواوي، أكبر مصنع لمعدات الاتصالات في العالم، في قائمة سوداء وهى خطوة تمنع الشركة الصينية من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أميركية بدون موافقة من الحكومة.
وأضافت: "بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تكون عامل خطر في أفق الاقتصاد العالمي إذا لم يتم تسويتها".
يذكر أن صندوق النقد قد خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي للعام 2019 إلى 3.3% من 3.5% في توقعاته السابقة، وحذر في ذلك الوقت من أن النمو قد يشهد المزيد من التباطؤ بسبب التوترات التجارية واحتمالات خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد أبدت الصين اعتراضها على قرار الولايات المتحدة عندما أعلنت عن وضع عملاق تكنولوجيا الاتصالات الصيني هواوي، أكبر مصنع لمعدات الاتصالات في العالم، في قائمة سوداء وهى خطوة تمنع الشركة الصينية من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أميركية بدون موافقة من الحكومة.
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