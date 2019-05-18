ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مهاجم النصر يحصل على جائزة الحذاء الذهبي

السبت 18/مايو/2019 - 10:57 م
مهاجم النصر يحصل على جائزة الحذاء الذهبي
عبد الرازق حمد الله
Advertisements
طباعة
محمد عامر
 
Advertisements
حصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي على جائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم بعد حصوله على لقب هداف الدوري السعودي.

وسجل حمدالله 34 هدفا مع فريق النصر خلال مشاركته في مباريات الدوري هذا الموسم كأعلى لاعب يسجل أهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري.

وكان النصر، قد توّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لنسخة 2019، بعدما حسم الجولة الأخيرة لصالحه بفوز غال على الباطن والتتويج باللقب الغالي عقب صرار مرير مع جاره الهلال صاحب المركز الثاني بالمنافسات.

Advertisements
المزيد عن: عبد الرازق حمد الله رياضة النصر الدوري السعودي الاخبار الرياضية افضل لاعب اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
12:00
-
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا