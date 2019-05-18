مهاجم النصر يحصل على جائزة الحذاء الذهبي

حصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي على جائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم بعد حصوله على لقب هداف الدوري السعودي.





وسجل حمدالله 34 هدفا مع فريق النصر خلال مشاركته في مباريات الدوري هذا الموسم كأعلى لاعب يسجل أهداف في موسم واحد بتاريخ الدوري.





وكان النصر، قد توّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لنسخة 2019، بعدما حسم الجولة الأخيرة لصالحه بفوز غال على الباطن والتتويج باللقب الغالي عقب صرار مرير مع جاره الهلال صاحب المركز الثاني بالمنافسات.



