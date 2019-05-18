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نجم بركان: هدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية لتعويض إخفاق الموسم الماضي

السبت 18/مايو/2019 - 10:54 م
نجم بركان: هدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية لتعويض إخفاق الموسم الماضي
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الفجر الرياضي
 
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أكد محمد عزيز قائد فريق نهضة بركان المغربي، أن هدف فريقه التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية وتخطي عقبة الزمالك.

وقال عزيز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد:"هدفنا الحصول على اللقب القاري من أجل تعويض ما حدث في النسخة الماضية".

وأضاف عزيز:"قدمنا موسما رائعا وحققنا نتائج مميزة في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم، وهدفنا التتويج باللقب لإهداء اللقب للمغرب".

ويحل الزمالك ضيفا على فرق نهضة بركان المغربي، غدا الأحد، في ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية.
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