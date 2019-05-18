لبنان تعتزم طرح سندات خزانة لخفض تكلفة خدمة الدين
السبت 18/مايو/2019 - 11:47 م
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قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، اليوم السبت، إن الحكومة تهدف لاستقطاع نحو تريليون ليرة (660 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين في مسودة موازنة 2019 عبر إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة.
وقال الوزير لرويترز ”سيتم الأمر من خلال التنسيق بين المالية والمصرف المركزي والمصارف بعد إقرار الموازنة لإصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية بحدود ١١ ألف مليار وبفائدة ١ بالمئة“.
وكان الوزير ذكر في وقت سابق على حسابه بموقع تويتر أن الموازنة ستشمل خفض تكلفة خدمة الدين بنحو تريليون ليرة دون أن يقدم تفاصيل.
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