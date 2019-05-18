استشاري تغذية علاجية محذرًا من المشروبات الجاهزة: مواد سامة
السبت 18/مايو/2019 - 10:57 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن شهر رمضان المبارك مشهور بتناول المشروبات مثل الكركدية والتمر هندي والخروب، لافتَا إلى أن هذه المشروبات في الماضي كان يتم تجهيزها في المنزل، لكن الآن ظهرت في الأسواق هذه المنتجات في شكل بودرة أو بيعها جاهزة.
وتابع "ناجي"، خلال كلمة مذاعة على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الكثير من الناس يقومون بغش هذه المشروبات من خلال إضافة بعض الألوان الصناعية، ووضع كمية صغيرة من المادة الأصلية.
ولفت إلى أن تناول هذه المشروبات الجاهزة في شهر رمضان بشكل مستمر، فهذا يعني ادخال مواد سمية إلى الجسم، تؤثر على الكلى والكبد والأمعاء أو حتى المخ.
وتابع "ناجي"، خلال كلمة مذاعة على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الكثير من الناس يقومون بغش هذه المشروبات من خلال إضافة بعض الألوان الصناعية، ووضع كمية صغيرة من المادة الأصلية.
ولفت إلى أن تناول هذه المشروبات الجاهزة في شهر رمضان بشكل مستمر، فهذا يعني ادخال مواد سمية إلى الجسم، تؤثر على الكلى والكبد والأمعاء أو حتى المخ.
Advertisements
المزيد عن: مشروبات رمضان مشروبات شهر رمضان
- "يوميات صائم" مع ON Live .. المشروبات الرمضانية وفوائدها الغذائية للصائمين (فيديو)
- استشاري تغذية تقدم نصائح للمواطنين خلال رمضان.. وتحذّر من المشروبات الغازية
- استشاري تغذية تكشف عن طريق لتناول اللحم تسبب السرطان
- أخصائي تغذية يُحذر من حرامية المياة والطاقة في "رمضان" (فيديو)
- الشيف "الإسكندراني" مرطبات رمضان طبيعية 100% وفي عبوات للاستخدام المره الواحده حفاظا على المواطن والبيئة
- أستاذ تغذية: تجنبوا الإكثار من السكر.. ولا تعتمدوا على طبق السلطة فقط
- استشاري تغذية: الإفطار بكثرة برمضان يؤدي إلى سحب الدم من المخ (فيديو)
- أخصائية تغذية تضع روشتة لـ مريض السكر في رمضان