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استشاري تغذية علاجية محذرًا من المشروبات الجاهزة: مواد سامة

السبت 18/مايو/2019 - 10:57 م
استشاري تغذية علاجية محذرًا من المشروبات الجاهزة: مواد سامة
مشروبات
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن شهر رمضان المبارك مشهور بتناول المشروبات مثل الكركدية والتمر هندي والخروب، لافتَا إلى أن هذه المشروبات في الماضي كان يتم تجهيزها في المنزل، لكن الآن ظهرت في الأسواق هذه المنتجات في شكل بودرة أو بيعها جاهزة.

وتابع "ناجي"، خلال كلمة مذاعة على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن الكثير من الناس يقومون بغش هذه المشروبات من خلال إضافة بعض الألوان الصناعية، ووضع كمية صغيرة من المادة الأصلية.

ولفت إلى أن تناول هذه المشروبات الجاهزة في شهر رمضان بشكل مستمر، فهذا يعني ادخال مواد سمية إلى الجسم، تؤثر على الكلى والكبد والأمعاء أو حتى المخ.

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