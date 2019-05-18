أهم أخبار برشلونة اليوم السبت.. الصفقة الكبرى مهددة بالفشل والسبب مدرب رونالدو

شهد نادي برشلونة اليوم السبت الموافق 18 / 5 / 2019 العديد من الأحداث الهامة والأخبار الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت:





صحيفة كتالونية: رايولا سيحصل على عمولة ضخمة من برشلونة بشأن صفقة دي ليخت

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مينو رايولا وكيل أعمال نجم أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، سيحصل على عمولة ضخمة من برشلونة لتمرير انتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم السبت: رايولا وكيل أعمال دي ليخت يعلم بأن رغبة اللاعب هي الرحيل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".





وتابعت الصحيفة: "رايولا لن يكن يمرر صفقة دي ليخت من دون الحصول على عمولة مالية ضخمة من النادي الكتلوني".





غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة إيبار

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قائمة الفريق لمواجهة إيبار ، في الجولة الأخيرة بالدوري الإسباني.





واستدعى فالفيردي 19 لاعبًا لمواجهة إيبار في الليجا ، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة فالنسيا يوم السبت المقبل في نهائي كأس ملك إسبانيا.





وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

سيليسن ، إيناكي بينا ، سيميدو ، بيكيه ، راكيتيتش ، بوسكيتس ، توديبو ، ميسي ، مالكوم ، لينجليت ، جوردي ألبا ، سيرجي روبيرتو ، ألينيا ، ريكي بويغ ، آرتورو فيدال ، صامويل أومتيتي ، أبيل رويز ، موسى واجي ، كارليس بيريز.





بينما شهدت القائمة 8 غيابات وهم:

برينس بواتينج ، لويس سواريز ، آرثر ، فيليب كوتينيو ، عثمان ديمبيلي ، رافينيا ، فيرمايلين ، تير شتيجن.





عاجل.. مفاجأة مدوية تغير مسار صفقة برشلونة المحتملة

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجاة مدوية بشأن إمكانية فشل انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتليتكو مدريد إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" مساء اليوم السبت، إن هناك مفاوضات من جانب باريس سان جيرمان مع مدرب يوفنتوس الإيطالي الذي قرر الرحيل، الإيطالي ماسميليانو أليجري، خلفا للألماني توماس توخيل.





وتابعت الصحيفة: " في حال تعيين ألييجري مدربا لباريس سان جيرمان فإن احتمالية توقيع النادي الباريسي مع الفرنسي جريزمان سترتفع كثيراً في الفترة المقبلة".





يذكر أن أليجري قرر الرحيل عن يوفنتوس الذي يضم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة بعد وداع دوري أبطال أوروبا رغم إنهاء الموسم متوجا بالدوري الإيطالي.





مانشستر يونايتد يهدد برشلونة في أهم صفقاته

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ​مانشستر يونايتد​ يدرس دخول الصراع على الفرنسي أنطوان جريزمان نجم ​أتلتيكو مدريد​​.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مانشستر يونايتد سيدخل السباق للتوقيع مع جريزمان هذا الصيف.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اليونايتد يراقب جريزمان ويصر على أنه لا يوجد شيء متفق عليه للانضمام إلى برشلونة حتى الآن.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أيضًا أن المان يونايتد لن يكون لديه أي مشكلة في دفع نقود أكثر مما يمكن أن يقدمه برشلونة، حيث أنه يمكنه تحرير راتب ألكسيس سانشيز لإفساح المجال أمام جريزمان للانضمام له في ​الدوري الإنجليزي الممتاز​.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان يراقبان وضع النجم الفرنسي عن كثب من أجل الإنضمام لصراع التعاقد معه.





70 مليون يورو تفصل برشلونة عن ضم نجم مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يخطط للتعاقد مع رودريجو هيرنانديز نجم أتلتيكو مدريد لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يرغب في التعاقد مع رودريجو نجم أتلتيكو مدريد وأنه مستعد لدفع مبلغ 70 مليون يورو لحسم الصفقة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجو نجم أتلتيكو مدريد يعتبر خليفة سيرجيو بوسكيتس نجم وسط البلوجرانا نظرًا للصفات التي يتمتع بها.





وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة على استعدادا لدفع مبلغ 70 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد روديجو هرنانديز البالغ من العمر 22 عامًا والذي تم التوقيع معه من قبل الروخيبلانكوس حتى عام 2023.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رودريجو يمكن أن ينضم إلى مجموعة اللاعبين الذين سيرحلون عن الروخيبلانكوس هذا الصيف مثل دييجو جودين وخوانفران وفيليب لويس وأنطوان جريزمان ومن المحتمل أن ينضم دييجو كوستا لهم.





ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن رحيل رودريجو سيعتبر ضربة قاسية لأتلتيكو مدريد لأنه مستقبل الفريق تحت قيادة دييجو سيميوني حيث أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يرغب في ضم رودريجو بالإضافة إلى بايرن ميونخ.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يرغب في تدعيم الوسط حتى بعد ضم الهولندي فرينكي دي يونج، حيث من المحتمل رحيل إيفان راكيتيش على الرغم من أنه أكد على رغبته في مواصلة اللعب لبرشلونة.





الكشف عن سبب يعرقل انتقال دي ليخت إلى برشلونة

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن طلب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس سيعرقل انتقاله إلى برشلونة، في فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.





وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إن دي ليخت طلب الحصول على راتب سنوي في برشلونة يبلغ من 8 إلى 9 ملايين يورو فقد تغيرت طلبات اللاعب بعد تألقه مع أياكس في دوري أبطال أوروبا مؤخراً.





ويخشى مسؤولو نادي برشلونة من إعطاء دي ليخت راتبًا ضخمًا، على الرغم من أنه يعتبر أبرز المواهب الشابة في أوروبا خلال الموسم الحالي وهناك صراع بين الأندية على ضمه.





ويراقب الإيطالي مينو رايولا، وكيل دي ليخت، دخول الأندية الإنجليزية في الصفقة وسط انتظار من مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي.





مورينيو يتواصل مع نجم برشلونة سرا

ارتبط اسم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، بتدريب عدد من الأندية الكبيرة مثل موناكو وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وإنتر ميلان.





وتشير التقارير إلى إمكانية عودة مورينيو إلى ناديه السابق إنتر ميلان الذي يحلم بتكرار إنجازه والتتويج بالثلاثية التاريخية عام 2010.





وأكد موقع "دون بالون" الإسباني أن جوزيه مورينيو وافق على تدريب إنتر ميلان في يوليو المقبل، وذلك لإعادة النادي لمكانته المحلية والأوروبية المعتادة.





وأوضح الموقع الاسباني أن مورينيو بالفعل قد تواصل مع نجم نادي برشلونة فيليب كوتينيو الذي يعرف الإنتر جيداً قبل قدومه إلى ليفربول في مسيرة ناجحة مع الريدز.



