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"الشيخ" يكتفي بتدريبات بدنية في الأهلي

السبت 18/مايو/2019 - 10:32 م
الشيخ يكتفي بتدريبات بدنية في الأهلي
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علي نبوي
 
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اكتفى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت.

ويعاني اللاعب من آلام في الظهر أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء القادم على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

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