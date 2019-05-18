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أيمن أشرف يزف بشرى سارة للأهلي قبل لقاء الإسماعيلي

السبت 18/مايو/2019 - 10:29 م
أيمن أشرف يزف بشرى سارة للأهلي قبل لقاء الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
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تخلص أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من القناع الطبي الذي استعان به مؤخرًا؛ بسبب إصابته في الحاجز الأنفي.

وشارك اللاعب في مران اليوم دون القناع الطبي الذي شارك به في مباراة إنبي الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 73 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بهدفين نظيفين سجلهما حسين الشحات ومروان محسن.

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