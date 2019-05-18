تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي الأساسيين





أدت مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام إنبي، تدريبات استشفائية مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار برنامجهم الموضوع من الجهاز الفني.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.





وكان الأهلي حقق الفوز على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهم على ستاد بتروسبورت.



