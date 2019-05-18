زواج لولوة وعدنان وحادث إقبال وسبيكة.. أبرز أحداث الحلقة الـ١٣ من "دفعة القاهرة"
شهدت الحلقة الثالثة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" زواج كل من "لولوة" و"عدنان" دون علم أسرتيهما أو أصدقائهما، بعدما أخبر "عدنان" "لولوة" أنه مراقب ومهدد بعد انضمامه للحزب الشيوعي.
وذهب الطلبة والطلبات معًا للسينما، لحضور الفيلم الجديد للفنانة "زيزينيا" التي تزوجها "ناصر"، وتضمنت الحلقة شد وجذب بين "فهد" و"نزهة"، وحوار جانبي بين "لطيفة" و"يوسف" الذي بكى حبيبته السابقة "دلال"، وطالب زوجته بمساعدته على نسيانها.
وانتهت الحلقة بمواجهة بين التؤام إقبال وسبيكة، بعدما أخبرت إقبال، سبيكة أن مكتوب وصلها من لبنان، وأن حبيبها سيتركها ويتزوج من لبنانية، لتغادر السينما وتلحقها شقيقتهما فتصدمهما سيارة مسرعة.
"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.