أجايي يعلن جاهزيته مع الأهلي لموقعة الإسماعيلي

انتظم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.





وتعافى اللاعب من الإصابة بالإجهاد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في المران الأخير قبل مواجهة إنبي.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.