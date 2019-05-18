زيدان يهدد بيريز ويتعهد بمفاجأة مدوية

هدد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رئيس النادي الملي فلورنتينو بيريز بالرحيل أنه الشخص المسؤول عن تحديد شكل الفريق في الموسم القادم.





وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت قبل المباراة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني ضد ريال بيتيس: سأقول من سيكون الحارس الأول والثاني، إنه قراري وشيء واضح، إذا لم أفعل ما أريد في فريقي ، سأغادر".





وتابع: "كل شيء واضح بالنسبة لي ، هناك أشخاص يعملون على اجراء التعاقدات ونحن نقوم بذلك معا ، ولكن من سيشارك في التشكيلة الأساسية ومن هم الذين سيتم الاستغناء عنهم ، هذا سيكون من اختصاصي".



