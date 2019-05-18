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أحمد موسى: "انسوا المشاكل.. وشجعوا زمالك مصر"

السبت 18/مايو/2019 - 10:25 م
أحمد موسى: انسوا المشاكل.. وشجعوا زمالك مصر
الإعلامي أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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طالب الإعلامي أحمد موسى، الإعلام المصري بمساندة نادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الإعلام في مصر تجاهل النادي العريق وكأنه لا يوجد نادي مصري ممثل في البطولة.

وقال "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إن الزمالك يمثل مصر في البطولة وسيشرفنا ولا بد من دعمه بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، متابعًا: "الجميع سيهتف باسم نادي الزمالك في البطولة الكونفدرالية"، معقبًا: "انسوا المشاكل.. شجعوا زمالك مصر.. رغم أن أنا أهلاوي".

وشدد على ضرورة دعم الإعلام للاعبي الزمالك في البطولة غدًا، متابعًا: "نحتاج إلى مساندة قوية في البطولة".
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