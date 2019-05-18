ملخص الحلقة الـ13 من "هوجان".. بهلول ينجح في أول عملية لتهريب الآثار.. وكمال اللبان ينتقم لابنته

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، اجواء من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.





وضمن هذه الأحداث، خضعت بنت رجل الأعمال كمال اللبان لعملية جراحية، بعد أن أصيبت بعيار ناري في كتفها الأيسر، عقب عملية سطو ومسلح على الطريق الصحراوي، بعد زيارة قبر والدتها.





وتفاجأ "هوجان"، بزيارة وردة، له داخل المستشفى لتطمأن عليه، مطالبه منه ان يترك العمل مع "اللبان"، لانه شخصية محاوطة بالمخاطر ويحظي بعدد كبير من الأعداء، ولكن "هوجان" رفض طلبها.





وقرر "اللبان"، بتعيين حراسة مشددة على غرفة ابنته داخل المستشفى، لتأمينها، وقام بعملية بحث وراء من حرض على قتله من اعدائه.





وعثر إحدى حراس كمال اللبان، على مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، للبعض الأشخاص الذي نفذوا عملية اطلاق النار عليهم، وقال "هوجان"، أنه شاكك في السائق الذي هرب اثناء اطلاق النار.





بنما قام "بهلول"، بتكليف الحراق، تسليم قطعة اثار، ولكن "حورس"، رفض المشاركة معهم، قام "الحراق" بتنفيذ العلمية منفردًا.





ولجأ "هوجان"، لوردة مطالبًا منها ان تساعدو في العثور على الرجال الذين نفذو عملية اطلاق النار على كمال اللبان، وذهبو لـ"منفاخ"، ليساعدهم.





"هوجان" مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.



