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إصابة شخصين في مشاجرة بين تجار الخضار بمدينة الخارجة (صور)

السبت 18/مايو/2019 - 10:23 م
إصابة شخصين في مشاجرة بين تجار الخضار بمدينة الخارجة (صور)
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هدير محمود
 
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أصيب منذ قليل، شخصين في مشاجرة بين تجار الخضار بحي البساتين بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وتم نقلهم إلي مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بنشوب بمشاجرة بالالات حادة بين تجار خضار بحى البساتين بمدينة الخارجة مما اسفر عن اصابة كلًا من: "م.م" 40 عامًا بجرح قطعى في فروة الرأس، و"م.م" 30 عامًا بجرح قطعى في الوجة.

وعلى الفور امر العميد عصام مهنى رئيس مباحث مديرية أمن الوادي الجديد، بسرعة انتقال المقدم محمد صابر رئيس مباحث القسم إلى موقع الحادث وتبين حدوثها بين تجار الخضار.

وتم نقل المصابين لمستشفي الخارجة العام لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري احالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إصابة شخصين في مشاجرة بين تجار الخضار بمدينة الخارجة (صور)
إصابة شخصين في مشاجرة بين تجار الخضار بمدينة الخارجة (صور)
إصابة شخصين في مشاجرة بين تجار الخضار بمدينة الخارجة (صور)
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