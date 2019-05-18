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السوشيل ميديا يشيد بموقف رباعي الأهلي بعد تحقيق أمنية طفل مريض بـ"السرطان"

السبت 18/مايو/2019 - 10:20 م
السوشيل ميديا يشيد بموقف رباعي الأهلي بعد تحقيق أمنية طفل مريض بـالسرطان
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أسماء فايز
 
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أشاد نشطاء على موقع التواصل الجتماعى الفيس بوك منذ قليل إستجابة لاعب النادي الأهلى "وليد أزارو" و اللاعب "علي معلول" و"حسين الشحات"، والأنجولي "جيرالدو"، حيث أنه قاموا بزيارة الطفل يوسف، والذي كانت أمنيته مقابلة لاعبي الأهلي، والتى أعرب عنها الطفل المصاب بمرض السرطان منذ وجوده داخل غرفة العلاج.

وفى ذات السياق فقد انتابت الطفل "يوسف" سعادة غامرة حيث قام لاعبو الأهلي بمفاجأة الطفل ومنحوه قميص النادي الأهلي بأسمه،هذا ما جعل نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعى، يشيدون بما القاه لعيبة النادى من فرح وسرور داخل قلب الطفل.

ورأى بعض النشطاء أن إدخال الفرحة على قلب طفل يعد من أعظم ما يقدمه شخص فى حياته، وهو ما لاقى إستحسان كبير من قبل النشطاء.
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