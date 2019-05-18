الأهلي يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدوري الممتاز.





وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز أمس الأول على إنبي بهدفين دون رد.





بدأ مران الفريق بمحاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي وأعقبها خوض اللاعبين تدريبات تأهيلية تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق.





ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 73 نقطة.



