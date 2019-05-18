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وزير المالية اللبناني: عجز الموازنة سيقل عن 9%

السبت 18/مايو/2019 - 10:13 م
وزير المالية اللبناني: عجز الموازنة سيقل عن 9%
وزير المالية اللبناني
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رويترز
 
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نقلت محطة تلفزيون "إل.بي.سي" اللبنانية، عن وزير المالية علي حسن خليل، قوله يوم السبت، إن مسودة موازنة 2019 ستسجل عجزا دون نسبة تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى أنه قد يقل عن 8.5 بالمئة.

وأدلى الوزير بالتصريحات خلال نقاش مع صحفيين. وسجل عجز ميزانية العام الماضي 11.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزير قوله إن من المفترض أن تختتم المناقشات الحكومية بشأن مسودة الموازنة يوم الأحد.

ولبنان مُثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم حيث يسجل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
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