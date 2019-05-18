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بسبب فضيحة مالية.. انتخابات مبكرة في النمسا

السبت 18/مايو/2019 - 10:11 م
بسبب فضيحة مالية.. انتخابات مبكرة في النمسا
سيباستيان كورتز
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وكالات
 
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أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، اليوم السبت، عن إجراء انتخابات مبكرة بعد أن أجبر نائبه، الزعيم اليميني المتطرف هانز كريستيان شتراخه على الاستقالة، ما ينهي الائتلاف بين الطرفين.

وقال كورتز: "اقترحت على رئيس الجمهورية إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن"، مضيفًأ أن حزب الحرية (الذي ينتمي إليه هانز) يسيء إلى سمعة النمسا في الخارج.

وأشار إلى أنّ اجتماعه الأخير مع ممثلي الحزب ترك لديه انطباعًا أنّه غير مستعد لإجراء تغييرات ضرورية للبقاء في الحكومة.

وقد استقال هانز كريستيان بعد الكشف عن محاولته الحصول على دعم مالي من روسيا عام 2017، في فضيحة مدوية لأحد أبرز قيادات اليمين المتطرف في القارة الأوروبية.

وقال كريستيان (49 عاماً) في مؤتمر صحفي في فيينا: "قدمت للمستشار استقالتي من مهامي". مضيفاً: "ارتكبت هفوة ولا أريد أن يشكل ذلك ذريعة لإضعاف تحالف الحكومة".
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