صحيفة كتالونية: رايولا سيحصل على عمولة ضخمة من برشلونة بشأن صفقة دي ليخت
السبت 18/مايو/2019 - 10:06 م
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مينو رايولا وكيل أعمال نجم أياكس أمستردام، ماتياس دي ليخت، سيحصل على عمولة ضخمة من برشلونة لتمرير انتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم السبت: رايولا وكيل أعمال دي ليخت يعلم بأن رغبة اللاعب هي الرحيل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".
وتابعت الصحيفة: "رايولا لن يكن يمرر صفقة دي ليخت من دون الحصول على عمولة مالية ضخمة من النادي الكتلوني".
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