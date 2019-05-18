السديس يؤكد على أهمية التفاعل مع مبادرة "خير أمة"

أعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، و أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، و نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، على ما يولونه من اهتمام وعناية والمتابعة المباشرة لخدمة المسجد النبوي وزائريه.

وأثنى في كلمة عبر الجهاز اللاسلكي موجهة إلى موظفي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على ما تقوم به الإدارات في الوكالة من جهود مباركة في المسجد النبوي وخدمة زائريه، سائلًا المولى عز وجل للجميع عظم الأجر والثواب، مشددًا على ضرورة الإخلاص في العمل لوجه الله تعالى.

وأشار الشيخ السديس إلى ضرورة التركيز على التطوير في تطبيقات الحرمين الشريفين واستثمار التقنية لتعزيز الخدمات للوصول لأفضل مستوى وأرقى جودة لخدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي، مؤكداً أهمية التفاعل في مبادرة سمو أمير منطقة المدينة المنورة «خير أمة»، التي تسعى لتعزيز القيم والأخلاق اقتداءً بسيد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم.