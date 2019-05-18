حكم فرنسي ينهي مسيرته بطريقة غريبة

أدار حكم الساحة الفرنسي، يوان رونسار، آخر مباراة له في ملاعب كرة القدم، والتي جمعت بين فريقي ميتز وبريست، ضمن الجولة الختامية لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.





وأنهى يوان رونسار المباراة قبل الوقت بطريقة طريفة وجميلة، فقد أضاف خمس دقائق كوقت بديل عن الضائع، لكنه لم ينتظر حتى النهاية.





ودعا الحكم بعد الدقيقة الثالثة المضافة، جميع اللاعبين إليه وأهدى لبعضهم بطاقاته، ومن ثم أطلق صافرة النهاية وسط تصفيق اللاعبين الذين قاموا بمعانقته.





ولم يكتف الحكم "المبدع - المجنون" بذلك، فقد أخرج بعد ذلك علبة الرذاذ وأخذ يكتب على العشب كلمة "Merci" (شكرا)، للجماهير.





وودع يوان رونسار ملاعب كرة القدم، بهذه الطريقة الجميلة، بعد أن بلغ سن الـ 45، وأدار نحو 600 مباراة خلال مسيرته التحكيمية.





أما مباراة الجولة الختامية للدوري فقد انتهت "مبكرا" وبفوز ميتز بهدف وحيد، والذي تربع على عرش الصدارة برصيد 81 نقطة، وصعد بالتالي إلى مصاف أندرية الدرجة الأولى "ليغ 1" ورافقه بريست، صاحب مركز الوصافة، برصيد 74 نقطة.



