عروض محلية بالجملة لـ"مؤمن زكريا"
السبت 18/مايو/2019 - 09:57 م
الفجر الرياضي
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تلقى مؤمن زكريا صانع ألعاب النادي الأهلي، العديد من العروض المحلية، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتلقى اللاعب اتصالات من العديد من الأندية
وتحديدا من طنطا وأسوان والمقاولون العرب، ولكن طلب زكريا من وكيل أعماله، تأجيل المفاوضات
حتى نهاية الموسم، من أجل معرفة مصيره مع النادى الأهلى.
وطلب مؤمن زكريا من وكيل أعماله، محاولة توفير عرض خارجى فى أحد الدوريات العربية، فى حالة عدم استمراره بالقلعة الحمراء، حيث يعطى زكريا أفضلية للعروض الخارجية عن المحلية.
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