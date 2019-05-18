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أهلي جدة ينتظر مساندة جماهيره أمام باختاكور

السبت 18/مايو/2019 - 09:53 م
أهلي جدة ينتظر مساندة جماهيره أمام باختاكور
الاهلي السعودي
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حسن شحاتة
 
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ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، مساندة جماهير فريقه بالحضور المكثف في المباراة المرتقبة أمام نظيره باختاكور الأوزبكي، لخطف بطاقة العبور لدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا.

وقام بعض مشرفي النادي بتوفير 37 ألف تذكرة مجانية لجمهور الراقي من أجل الحضور للمباراة، من بينهم 35 ألف تذكرة تكفل بشرائها الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة النادي.

ونشر سلمان المؤشر في وقت سابق تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً : "نحتاج وقفتكم في المباراة المفصليه في البطوله الآسيوية".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره باختاكور، بعد غدٍ الإثنين، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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