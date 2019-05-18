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خالد الشاعر يتزوج نور الشيخ على الشاشة الصغيرة في "دفعة القاهرة"

السبت 18/مايو/2019 - 09:53 م
خالد الشاعر يتزوج نور الشيخ على الشاشة الصغيرة في دفعة القاهرة
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شيماء عطية
 
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اعترف "عدنان" الذي يؤدي دوره الفنان خالد الشاعر، ل"لولوة" التي تجسد دورها الفنانة نور الشيخ، بانضمامه للتنظيم الشيوعي، وطالبها بالزواج منه بعد اعترافه بحبه لها، وخوفه من تلقي تهديدات لها علاقته بها، ورفضت "لولوة" في البداية طريقة الزواج السري دون موافقة أهلها أو حضور صديقاتها، لكنها وافقت في النهاية كي تكون مع "عدنان"، وذلك ضمن أحداث الحلقة الثالثة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة".



"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.

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