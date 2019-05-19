نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس يوجه بتطوير مشروع صكوك الأضاحي

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، رئيس بعثة الأمم المتحدة يلتقي مسؤولين أمريكيين حولالأزمة الليبية، والرئيس يوجه بتطوير مشروع صكوك الأضاحي لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

الرئيس يوجه بتطوير مشروع صكوك الأضاحي لتحقيق الاستفادة القصوى منه

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

موسى مصطفى موسى يشارك في حفل الإفطار السنوي للأحزاب المصرية

شارك المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، في الإفطار السنوي لحزب إرادة جيل والأحزاب المصرية، اليوم، بأحد الفنادق الكبرى.

إيران تؤكد عدم جاهزيتها للتفاوض مع الولايات المتحدة

جددت إيران، اليوم السبت، عدم جاهزيتها للتفاوض مع الولايات المتحدة بعد التوترات الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران بسبب البرنامج النووي للأخيرة.

رئيس بعثة الأمم المتحدة يلتقي مسؤولين أمريكيين حول الأزمة الليبية

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبت، إن رئيس البعثة غسان سلامة أنهى مباحثات مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية والكونغرس، حسبما أفادت مصادر إعلامية ليبية.

إنقاذ 61 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الليبية

أعلنت القوات البحرية الليبية اليوم السبت إنقاذ ما مجموعه 61 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل البلاد، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.