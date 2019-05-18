ميريهان حسين تأكل فول وتصدم حبيبها برد فعلها في "علامة استفهام" (فيديو)
السبت 18/مايو/2019 - 09:01 م
يارا أحمد
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تناولت الحلقة ١٢ من أحداث مسلسل "علامة استفهام" مشهد أثناء ذهاب ميريهان حسين، للأكل علي عربية فول ومعها شخص يحبها، ولكنها صدمته لرد فعلها اثناء مغازلته له.
يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.
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