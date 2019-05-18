العثور على جثة طفل رضيع مقتولا بالبساتين
السبت 18/مايو/2019 - 08:54 م
سليم الهواري
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عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة طفل رضيع مقتولا وملقى به في أحد شوارع البساتين.
تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع مقتولا وملقى بالشارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر وملقى بالشارع، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى بمعرفة النيابة العامة.
ويكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة البساتين جهود البحث؛ لكشف غموض الواقعة، وتحرر المحضر اللازم,
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