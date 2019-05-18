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استقبال رسمي للبابا تواضروس في مقاطعة شمال الڤيستفاليا بألمانيا

السبت 18/مايو/2019 - 08:53 م
استقبال رسمي للبابا تواضروس في مقاطعة شمال الڤيستفاليا بألمانيا
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ماريان ناجى
 
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أقامت مقاطعة شمال الڤيستفاليا الألمانية حفل استقبال رسمي لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم وكان على رأس مستقبلي قداسته والوفد المرافق، بمقر الاحتفال الذي أقيم بمسرح مدرسة بيتر ڤايس، بمدينة أونا، رئيس المقاطعة السيد ميشائيل ماكيولاومحافظ مدينة أونا ڤيرنار كولتا، والسيدة ريناتا نيك نائب المحافظ، والسيد رودولف فروليش رئيس الحزب المسيحي في مدينة أونا. وجونتار شميت عن حزب الديمقراطي الحر، اليد فولكار كونيج رئيس الحزب الاجتماعي بالمدينة، ومديري مكتب المحافظ أوليڤر بور وكاتيا زاميل، ولفيف من رجال الإعلام الألماني ، ومن الكنيسة الكاثوليكية السيد راينر إنجل.

رافق قداسة البابا خلال اللقاء نيافة الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، والقمص أنجيلوس إسحق سكرتير قداسة البابا والقس تواضروس تواضروس، ومجلس الكنيسة هناك.
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