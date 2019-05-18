ليفربول وصلاح يصارعان مانشستر سيتي على لقب جديد

يواجه مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي نظيره ليفربول وصيف البريميرليج، في بطولة الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" مطلع موسم 2019/2020 المقبل.





وفاز مانشستر سيتي على واتفورد بسداسية نظيفة، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على استاد ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.





وتجمع مواجهة "الدرع الخيرية" بين بطلي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، إلا أن تتويج مانشستر سيتي باللقبين صعد بليفربول وصيف البريميرليج للمواجهة.